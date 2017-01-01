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Владимир Кличко еще не принял решение о своем будущем - тренер

Владимир Кличко еще не принял решение о своем будущем - тренер

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс сообщил в интервью Ringsive TV, что Владимир еще не принял решение о том, остается ли он в боксе, и сели остается, то будет ли проводить реванш с Энтони Джошуа.

«Я бы не стал исключать ни одного из вариантов - боя-реванша, попытки завоевать титул WBC или WBO, или же ухода из бокса. Я общался с Владимиром сегодня, но он все еще переполнен эмоциями, а в столь эмоциональном состоянии такие решения не принимаются», - сказал Джонатон Бэнкс.

По материалам: Boxingnews
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