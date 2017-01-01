Промоутер Джошуа: В начале прошлой недели я был более уверен, что реванш с Кличко состоится

Сегодня, 10:05 0 | Единоборства / Бокс

Менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – заявил, что повторный бой между его подопечным и



По мнению Хирна, только бой Джошуа с



«Это был один из лучших боев, который я когда-то видел, все хотят снова увидеть эту битву, - цитирует Хирна The Sun. – Для Джошуа это самый большой поединок, кроме боя с Тайсоном Фьюри. Я знаю, что Энтони выиграет, так почему бы и нет? Эта та борьба, которую мы хотим продолжить. Я не знаю Владимира достаточно хорошо, но я знаю и видел, что он все еще очень конкурентоспособен. Я чувствую, что он искал это признание в течении долгого времени и, получив его, возможно, решит завершить карьеру. Шансы на организацию матча-реванша оцениваю как 50 на 50, но в начале прошлой недели я был более уверен, что повторный бой состоится».

Менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – заявил, что повторный бой между его подопечным и Владимиром Кличко стал бы еще одним знаковым событием в мире бокса, а сам возможный поединок для его боксера сложится успешно.По мнению Хирна, только бой Джошуа с Тайсоном Фьюри может сравниться по интересу и по накалу с возможным повторным поединком британца и Кличко. Поэтому, по словам менеджера, он хочет, чтобы матч-реванш Энтони и Владимира состоялся.«Это был один из лучших боев, который я когда-то видел, все хотят снова увидеть эту битву, - цитирует Хирна The Sun. – Для Джошуа это самый большой поединок, кроме боя с Тайсоном Фьюри. Я знаю, что Энтони выиграет, так почему бы и нет? Эта та борьба, которую мы хотим продолжить. Я не знаю Владимира достаточно хорошо, но я знаю и видел, что он все еще очень конкурентоспособен. Я чувствую, что он искал это признание в течении долгого времени и, получив его, возможно, решит завершить карьеру. Шансы на организацию матча-реванша оцениваю как 50 на 50, но в начале прошлой недели я был более уверен, что повторный бой состоится».