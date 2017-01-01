Хопкинс: После победы Джошуа над Кличко бокс находится в отличной форме

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что победа Энтони Джошуа над Владимиром Кличко знаменует собой начало новой эры в супертяжёлом дивизионе.
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