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Промоутер Джошуа: После удара, который пропустил Энтони от Кличко, большинство боксеров не поднялись бы

Промоутер Джошуа: После удара, который пропустил Энтони от Кличко, большинство боксеров не поднялись бы

Эдди Хирн, менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что Владимир Кличко в бою с его подопечным проявил себя с наилучшей стороны.

По словам Хирна, он не был удивлен, хорошей формой и подготовкой Кличко.

«Когда я увидел его на взвешивании, отметил, в какой хорошей готовности и отличном состоянии находится Владимира, - написал Хирн в своей колонке для GQ. – Я знаю типажи людей и был уверен, что этому бою он отдаст все. Но как же умно он действовал, начав с первых минут доминировать в ринге. Он в течении многих лет не дрался так, как с Энтони.

Думаю, что это был один из лучших его боев. Также считаю, что этот поединок принес ему наибольшее уважение болельщиков. Люди забыли о том, как скучно он дрался в течении десяти лет, чтобы отдать должное и похвалить его за то, что он сражался и был настоящим воином в одном из самых важных поединков в его жизни.

После удара, который пропустил Энтони в шестом раунде, большинство боксеров не поднялись бы. Но самое главное, что Джошуа выстоял, получив за бой немало очень мощных ударов украинца».

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По материалам: klitschko-brothers
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