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Президент WBA поддержал Владимира Кличко

Президент WBA поддержал Владимира Кличко

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Джилберто Мендоса выразил поддержку экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО), отправив письмо его менеджеру, Бернду Бёнте, вскоре после досрочного поражения Владимира от британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).

Письмо было опубликовано в Twitter Кличко:

«Есть несколько слов, которые хотелось бы высказать после тяжёлого поражения нашего общего друга Владимира. Он показал выдающееся выступление, доказав, что он настоящий чемпион. 29 апреля войдёт в историю как одно из самых крупных событий в истории спорта, которое пойдёт на благо всему боксу. Яростная битва между Энтони и Владимиром сделала всех нас победителями. У меня ещё никогда не было такой незабываемой ночи, как эта. Всё это было бы невозможно без вашего энтузиазма, мужества и желания вывести спорт на другой уровень. Благодарим вас за вашу преданность и возможность WBA стать частью этого момента».

Напомним, что 29 апреля в Лондоне (Англия) Кличко сумел отправить Джошуа в тяжёлый нокдаун в шестом раунде, но в итоге потерпел досрочное поражение в 11-й трёхминутке.

По материалам: vringe.com
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