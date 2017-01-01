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Промоутер Пулева: Я буду очень удивлен, если Джошуа не станет драться с Пулевым

Промоутер Пулева: Я буду очень удивлен, если Джошуа не станет драться с Пулевым

Германский промоутер Калле Зауэрланд не верит, что британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) откажется от титула чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе, чтобы не драться с обязательным претендентом из Болгарии Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО).

По словам Зауэрлянда, представляющего интересы Пулева, скорее всего, между сторонами будет подписано соглашение, позволяющее провести безотлагательный реванш Джошуа и Владимира Кличко, но обязывающее победителя драться с Кубратом.

«Я буду разочарован и не жду, что Джошуа откажется от титула, – признался Калле в интервью Sky Sports. – Думаю, Энтони не зря имеет реноме хорошего спортсмена, который принимает любой вызов. Кроме того, это его первый титул на профиринге, а с такими поясами ты обычно не хочешь расставаться. В общем, я буду очень, очень удивлён, если он не станет драться с Пулевым.

В конечном счёте IBF всегда принимает решения самостоятельно и не приемлет практики других федераций, когда претенденту платят за то, чтобы он отступил в сторону и повременил с притязаниями на титул. С IBF такой вариант просто не возможен, так что нам придётся найти решение. И если Джошуа хочет сначала провести реванш (с Кличко), тогда они непременно должны подписаться под обязательством провести бой с Пулевым на определённых условиях».
По материалам: vringe.com
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