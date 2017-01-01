Виталий Кличко хочет, чтобы Владимир расставил все точки над «і» в противостоянии с Джошуа

Почетный и «вечный» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что если у Владимира будет мотивация на матч-реванш с Энтони Джошуа, повторный поединок британского и украинского боксеров состоится.«Будет ли реванш Владимира с Джошуа? Я скажу одну вещь: сам бой – это десерт, а за ним стоит большая работа. Можете представить, что 25 лет ты каждый день приходишь в зал и готовишь себя, соблюдаешь режим. Естественно, ты устаешь. Нельзя это делать всю жизнь, — рассказал Виталий Кличко в программе «Сніданок з 1+1». - Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: «Я выйду на бой, я сделаю все, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни – я всегда поддержу моего брата.Как я отношусь к реваншу? У меня смешанные чувства. Если выходить в ринг просто ради боя – я не хочу, чтобы был реванш. Если Володя скажет, что сделает все, чтобы победить – я его всегда поддержу. Какое решение он не примет – я его всегда поддержу. Если он не будет готов, я первый скажу, что я не хочу этого боя, но внутренне я за то, чтобы он вышел и расставил все точки над «і».