Котельник: Кличко старался добить Джошуа, но не хватило сил

Сегодня, 16:08 37 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе украинец Андрей Котельник в интервью



«Знал, что если Владимир в 5 или 6 раунде не нокаутирует соперника, то дальше будет трудно. Кто бы что ни говорил, но в какой хорошей спортивной форме ты бы ни был, возраст сказывается. Не может человек быть на пике своей карьеры в течение такого длительного времени.



Шанс победить досрочно у Владимира был. В 6-м раунде он мог завершить бой досрочно. После нокдауна Джошуа был почти «готов». Соперник был у него на ладони, но, к сожалению, он не использовал этот шанс.



Конечно, болел за Владимира, хотя понимал, что будет очень сложно. Признаюсь, когда Джошуа оказался в нокдауне я подумал, что Кличко его добьет. Не хватило, к сожалению, сил. Владимир намахался достаточно, но повторить такой прицельный удар, к сожалению, не смог», - сказал Андрей Котельник.

Бывший чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе украинец Андрей Котельник в интервью Galinfo прокомментировал поражение Владимира Кличко в поединке против британца Энтони Джошуа. Котельник уверен, что Владимир пытался добить британца, но сделать этого не смог из-за возраста.«Знал, что если Владимир в 5 или 6 раунде не нокаутирует соперника, то дальше будет трудно. Кто бы что ни говорил, но в какой хорошей спортивной форме ты бы ни был, возраст сказывается. Не может человек быть на пике своей карьеры в течение такого длительного времени.Шанс победить досрочно у Владимира был. В 6-м раунде он мог завершить бой досрочно. После нокдауна Джошуа был почти «готов». Соперник был у него на ладони, но, к сожалению, он не использовал этот шанс.Конечно, болел за Владимира, хотя понимал, что будет очень сложно. Признаюсь, когда Джошуа оказался в нокдауне я подумал, что Кличко его добьет. Не хватило, к сожалению, сил. Владимир намахался достаточно, но повторить такой прицельный удар, к сожалению, не смог», - сказал Андрей Котельник.