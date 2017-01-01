Башир: Кличко не отпускал Джошуа - наоборот, он слишком спешил

Сегодня, 15:35 88 | Единоборства / Бокс

Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца



«Я считаю, что Владимир слишком откровенно пытался закончить бой побыстрее одним ударом, много напромахивался и устал. Считаю, что ему следовало бы лучше готовить свои атаки, больше используя джеб», - сказал Башир.



В то же время, тренер считает, что его присутствие в углу Владимира вместе с Джонатоном Бэнксом и Виталием Кличко могло бы только внести сумбур в работу угла Кличко.



«Я приверженец того мнения, что в углу должен быть только один человек с правом голоса. Владимиру и так подсказывали Джонатон и Виталий - если бы еще и я давал свои советы, это только внесло бы дополнительную сумятицу», - сказал Джеймс Али Башир.

Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО) Джеймс Али Башир совершенно не согласен с теми, кто считает, что Владимир отпустил британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) после того, как отправил его в нокдаун в середине шестого раунда.«Я считаю, что Владимир слишком откровенно пытался закончить бой побыстрее одним ударом, много напромахивался и устал. Считаю, что ему следовало бы лучше готовить свои атаки, больше используя джеб», - сказал Башир.В то же время, тренер считает, что его присутствие в углу Владимира вместе с Джонатоном Бэнксом и Виталием Кличко могло бы только внести сумбур в работу угла Кличко.«Я приверженец того мнения, что в углу должен быть только один человек с правом голоса. Владимиру и так подсказывали Джонатон и Виталий - если бы еще и я давал свои советы, это только внесло бы дополнительную сумятицу», - сказал Джеймс Али Башир.

По материалам: Boxingnews