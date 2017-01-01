Усик обошел Гассиева в рейтинге по версии журнала The Ring

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Авторитетный американский журнал о боксе The Ring назвал чемпиона мира WBO украинца Александра Усика (12-0, 10 КО) лучшим в первом тяжелом весе (до 90,9 кг). Рейтинг опубликован, 4 мая, на

Украинцу удалось обойти чемпионат мира по верcии IBF россиянина Мурата Гассиева (24-0, 17 КО), который занимает вторую строчку в списке лучших боксеров.



Десятка лучших боксеров в первом тяжелом весе по версии журнала The Ring:



Чемпион - Вакантно

1. Александр УСИК (Украина)

2. Мурат Гассиев (Россия)

3.ТониБеллью (Великобритания)

4. Майрис Бриедис (Латвия)

5. Денис Лебедев (Россия)

6. Кшиштоф Гловацки (Польша)

7. Марко Хук (Германия)

8. Фират Арслан (Германия)

9. Илунга Макабу (Конго)

10. Юниер Дортикос (Куба)



Рейтитнг лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring возглавляет Андре Уорд (США), на втором месте Сергей Ковалев (Россия), на третьем – Геннадий Головкин (Казахстан). Украинец Василий Ломаченко на 6-м месте.



В супертяжелом весе украинец Владимир Кличко – третий. Первый – Энтон Джошуа (Великобритания), второй – Деонтей Уайлдер (США).



В рейтинге полутяжеловесов украинец Алексадр Гвоздик на 7-м месте. Возглавляет рейтинге Андре Уорд (США), второй – Сергей Ковалев (Россия), третий – Адонис Стивенсон (Канада). Авторитетный американский журнал о боксе The Ring назвал чемпиона мира WBO украинца(12-0, 10 КО) лучшим в первом тяжелом весе (до 90,9 кг). Рейтинг опубликован, 4 мая, на сайте издания Украинцу удалось обойти чемпионат мира по верcии IBF россиянина Мурата Гассиева (24-0, 17 КО), который занимает вторую строчку в списке лучших боксеров.Чемпион - Вакантно1. Александр УСИК (Украина)2. Мурат Гассиев (Россия)3.ТониБеллью (Великобритания)4. Майрис Бриедис (Латвия)5. Денис Лебедев (Россия)6. Кшиштоф Гловацки (Польша)7. Марко Хук (Германия)8. Фират Арслан (Германия)9. Илунга Макабу (Конго)10. Юниер Дортикос (Куба)Рейтитнг лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring возглавляет Андре Уорд (США), на втором месте Сергей Ковалев (Россия), на третьем – Геннадий Головкин (Казахстан). Украинецна 6-м месте.В супертяжелом весе украинец– третий. Первый – Энтон Джошуа (Великобритания), второй – Деонтей Уайлдер (США).В рейтинге полутяжеловесов украинецна 7-м месте. Возглавляет рейтинге Андре Уорд (США), второй – Сергей Ковалев (Россия), третий – Адонис Стивенсон (Канада).