Тайсон Фьюри: Я уже сбросил 18 фунтов

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец



«Солнце светит, погода прекрасная, вес уходит. Я уже сбросил 18 фунтов. Я чувствую себя лучше. Все идет хорошо».



В марте Фьюри говорил, что его вес составляет 159 кг.



В планах Фьюри получить бой со своим соотечественником, обладателем титулов IBF, IBO и WBA Super Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).



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Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) сейчас находится в испанском Марбелье и готовится для возвращения на ринг после перерыва в полтора года. Тайсон сообщил «Инстаграме» , что уже сбросил 18 фунтов (8,16 кг).«Солнце светит, погода прекрасная, вес уходит. Я уже сбросил 18 фунтов. Я чувствую себя лучше. Все идет хорошо».В марте Фьюри говорил, что его вес составляет 159 кг.В планах Фьюри получить бой со своим соотечественником, обладателем титулов IBF, IBO и WBA Super Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).