Джошуа: С самого боя думаю, почему Кличко был в серых трусах

Сегодня, 13:40 128 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO британец Энтони Джошуа признался, что его заинтересовал необычный выбор трусов



«Почему Кличко в субботу был в серых трусах? Думаю об этом с самого боя. Обычно он надевает красные», — приводит слова Джошуа The Sun.



Джошуа и Кличко встречались 29 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Джошуа побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO британец Энтони Джошуа признался, что его заинтересовал необычный выбор трусов Владимира Кличко на бой с ним. Британец отметил, что Кличко отказался от своих привычных красных трусов.«Почему Кличко в субботу был в серых трусах? Думаю об этом с самого боя. Обычно он надевает красные», — приводит слова Джошуа The Sun.Джошуа и Кличко встречались 29 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Джошуа побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.