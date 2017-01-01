Цзю: Кличко способен вернуть себе звание чемпиона

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Костя Цзю считает, что Владимир Кличко может вновь стать чемпионом мира в супертяжёлом весе.
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