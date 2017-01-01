Эдди Хирн: Бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на «Уэмбли»

Сегодня, 14:58 0 | Единоборства / Бокс

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/IBO британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КЛ), заявил, что бой его подопечного с бывшим обладателем поясов по трем престижным версиям соотечественником



«Нет ничего, что я и Джошуа хотели бы больше, чем чтобы Фьюри вернулся на ринг, - приводит слова Хирна Boxing Scene. - Но это будет не в ближайшее время, он просто не будет готов, он не готов физически, и ему нужно разобраться со слухами о допинге, он должен вернуть лицензию. Я думаю, что наибольшие шансы на бой с Фьюри в апреле 2018 года на «Уэмбли». Это зависит от успешной защиты титула в октябре или ноябре, будьте уверены, если мы можем это сделать, мы это сделаем».



В ноябре 2015 года



Читайте также: Тайсон Фьюри: Уверен, что смогу побить Джошуа одной рукой Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/IBO британца Энтони Джошуа (19-0, 19 КЛ), заявил, что бой его подопечного с бывшим обладателем поясов по трем престижным версиям соотечественником Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО) может пройти в апреле 2018 года на лондонском стадионе «Уэмбли».«Нет ничего, что я и Джошуа хотели бы больше, чем чтобы Фьюри вернулся на ринг, - приводит слова Хирна Boxing Scene. - Но это будет не в ближайшее время, он просто не будет готов, он не готов физически, и ему нужно разобраться со слухами о допинге, он должен вернуть лицензию. Я думаю, что наибольшие шансы на бой с Фьюри в апреле 2018 года на «Уэмбли». Это зависит от успешной защиты титула в октябре или ноябре, будьте уверены, если мы можем это сделать, мы это сделаем».В ноябре 2015 года Владимир Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям. Позднее Фьюри признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру. После победы над Кличко Джошуа вызвал Фьюри на бой, и тот ответил, что готов к поединку.