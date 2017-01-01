Ведутся переговоры об организации боя Дениса Лебедева 10 июля

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Ведутся переговоры об организации боя с участием чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянина Дениса Лебедева (29-3, 22 КО) 10 июля в Екатеринбурге, сообщает агентство



«Ведутся переговоры о проведении боя Лебедева 10 июля в Екатеринбурге. В качестве соперника рассматривается (австралиец Марк) Флэнаган. Однако этот бой не санкционирован», - сообщили в пресс-службе.



Лебедев 3 декабря прошлого года в Москве проиграл раздельным решением судей соотечественнику Мурату Гассиеву, утратив чемпионский пояс Международной федерации бокса (IBF).

Ведутся переговоры об организации боя с участием чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянина Дениса Лебедева (29-3, 22 КО) 10 июля в Екатеринбурге, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы боксера.«Ведутся переговоры о проведении боя Лебедева 10 июля в Екатеринбурге. В качестве соперника рассматривается (австралиец Марк) Флэнаган. Однако этот бой не санкционирован», - сообщили в пресс-службе.Лебедев 3 декабря прошлого года в Москве проиграл раздельным решением судей соотечественнику Мурату Гассиеву, утратив чемпионский пояс Международной федерации бокса (IBF).