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Ведутся переговоры об организации боя Дениса Лебедева 10 июля

Ведутся переговоры об организации боя Дениса Лебедева 10 июля

Ведутся переговоры об организации боя с участием чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянина Дениса Лебедева (29-3, 22 КО) 10 июля в Екатеринбурге, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы боксера.

«Ведутся переговоры о проведении боя Лебедева 10 июля в Екатеринбурге. В качестве соперника рассматривается (австралиец Марк) Флэнаган. Однако этот бой не санкционирован», - сообщили в пресс-службе.

Лебедев 3 декабря прошлого года в Москве проиграл раздельным решением судей соотечественнику Мурату Гассиеву, утратив чемпионский пояс Международной федерации бокса (IBF).
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