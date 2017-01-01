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Джошуа: Кличко не получал заслуженного уважения - думаю, меня ждет та же судьба

Джошуа: Кличко не получал заслуженного уважения - думаю, меня ждет та же судьба

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) считает, даже если он станет доминантным чемпионом, каким был побежденный им в субботу Владимир Кличко, он, как и украинец, не получит заслуженного уважения публики.

«Могу ли я представить себе, что когда-то имя Энтони Джошуа будет упоминаться в одном ряду с именами Али, Формана и Холмса? Нет..., - сказал ЭДжошуа в интервью Daily Star. - Владимир Кличко не получал заслуженного уважения от публики - вы знаете, о чем я. Так что я хочу дистанциироваться от этого и просто идти своей дорогой. И если это делает меня счастливым - это все, что имеет значение».
По материалам: Boxingnews
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