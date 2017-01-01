Редкач: Судьи ошиблись – это был мой вечер

Сегодня, 10:50 69 | Единоборства / Бокс

Украинский легковес Иван Редкач (20-3-1, 16 КО) не согласился с судейским вердиктом по итогам прошедшего поединка против доминиканца Аргениса Мендеса (24-5-1, 12 КО), которому он



«Судьи ошиблись, – уверен Иван. – Я выиграл этот бой. Я отправил соперника в нокдаун, но рефери не открыл счёт, а вдобавок снял с меня очко – это и стоило мне победы. Я вообще не чувствовал боли, дрался так, как хотел, и думаю, что сделал достаточно для победы. Судьи ошиблись – это был мой вечер».



«Я использовал скорость и мастерство на протяжении боя, но ждал до четвёртого-пятого раунда, чтобы пойти вперёд, – сказал Мендес. – Я знал, что ему не удастся меня нокаутировать, потому что у меня отменная защита. Я видел каждый его удар. Что до моих падений, то я совершенно точно в обоих случаях поскользнулся. Он даже не попал по мне. Иван сильный воин, он выбрасывал много диких ударов и несколько раз ударил меня по затылку. Думаю, я выиграл с куда большим преимуществом, чем насчитали судьи».

Украинский легковес Иван Редкач (20-3-1, 16 КО) не согласился с судейским вердиктом по итогам прошедшего поединка против доминиканца Аргениса Мендеса (24-5-1, 12 КО), которому он уступил накануне в Студио-Сити (США) раздельным решением. В то же время, Мендес уверен, что выиграл более комфортно, чем о том можно судить по запискам судей.«Судьи ошиблись, – уверен Иван. – Я выиграл этот бой. Я отправил соперника в нокдаун, но рефери не открыл счёт, а вдобавок снял с меня очко – это и стоило мне победы. Я вообще не чувствовал боли, дрался так, как хотел, и думаю, что сделал достаточно для победы. Судьи ошиблись – это был мой вечер».«Я использовал скорость и мастерство на протяжении боя, но ждал до четвёртого-пятого раунда, чтобы пойти вперёд, – сказал Мендес. – Я знал, что ему не удастся меня нокаутировать, потому что у меня отменная защита. Я видел каждый его удар. Что до моих падений, то я совершенно точно в обоих случаях поскользнулся. Он даже не попал по мне. Иван сильный воин, он выбрасывал много диких ударов и несколько раз ударил меня по затылку. Думаю, я выиграл с куда большим преимуществом, чем насчитали судьи».