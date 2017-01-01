Иван Редкач проиграл Архегису Мендесу (+Видео)

Сегодня, 10:29 89 | Единоборства / Бокс

В Студио-Сити (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого 31-летний украинский легковес Иван Редкач (20-3-1, 16 КО) потерпел поражение от бывшего чемпиона мира по версии IBF 30-летнего доминиканца Аргениса Мендеса (24-5-1, 12 КО).



По ходу поединка Редкач дважды отправлял соперника на настил ринга, но в обоих случаях рефери не открывал счет, оценив падения Мендеса, как потерю равновесия из-за подскальзываний.



По итогам 10-раундового боя судьи отдали победу Мендесу раздельным решением: 96:93, 95:94 в пользу доминиканца и 95:94 Редкачу.



В Студио-Сити (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого 31-летний украинский легковес Иван Редкач (20-3-1, 16 КО) потерпел поражение от бывшего чемпиона мира по версии IBF 30-летнего доминиканца Аргениса Мендеса (24-5-1, 12 КО).По ходу поединка Редкач дважды отправлял соперника на настил ринга, но в обоих случаях рефери не открывал счет, оценив падения Мендеса, как потерю равновесия из-за подскальзываний.По итогам 10-раундового боя судьи отдали победу Мендесу раздельным решением: 96:93, 95:94 в пользу доминиканца и 95:94 Редкачу.