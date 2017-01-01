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Деревянченко и Джонсон сразятся за право провести бой с Головкиным
Деревянченко и Джонсон сразятся за право провести бой с ГоловкинымМеждународная боксёрская федерация (IBF) распорядилась об организации поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг)  между украинцем Сергеем Деревянченко (10-0, 8 KO) и багамцем Туреано Джонсоном (20-1, 14 KO), сообщает BoxingScene.

Джонсон на данный момент занимает первую строчку рейтинга IBF, а Деревянченко располагается на второй. Если Джонсон не согласится драться с Деревянченко, то лишится первого места и вылетит из топ-10 рейтинга.

Титулом чемпиона мира в среднем весе по версии IBF на данный момент владеет казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).
По материалам: Чемпионат.com
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