Деревянченко и Джонсон сразятся за право провести бой с Головкиным

Сегодня, 15:11 0 | Единоборства / Бокс

Международная боксёрская федерация (IBF) распорядилась об организации поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Сергеем Деревянченко (10-0, 8 KO) и багамцем Туреано Джонсоном (20-1, 14 KO), сообщает BoxingScene.



Джонсон на данный момент занимает первую строчку рейтинга IBF, а Деревянченко располагается на второй. Если Джонсон не согласится драться с Деревянченко, то лишится первого места и вылетит из топ-10 рейтинга.



Титулом чемпиона мира в среднем весе по версии IBF на данный момент владеет казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). Международная боксёрская федерация (IBF) распорядилась об организации поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Сергеем Деревянченко (10-0, 8 KO) и багамцем Туреано Джонсоном (20-1, 14 KO), сообщает BoxingScene.Джонсон на данный момент занимает первую строчку рейтинга IBF, а Деревянченко располагается на второй. Если Джонсон не согласится драться с Деревянченко, то лишится первого места и вылетит из топ-10 рейтинга.Титулом чемпиона мира в среднем весе по версии IBF на данный момент владеет казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО).