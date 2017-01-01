Эдди Хирн: Фьюри не станет следующим соперником Джошуа

Последние новости спорта

18:23 Прага. Цуренко на старте проиграла Остапенко 83 | Теннис

18:02 Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой 132 | Теннис / Главные новости спорта

17:47 Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу 153 | Борьба / Главные новости спорта

16:57 Российские прыгуны в воду не будут пропускать чемпионат Европы в Киеве 136 | Прыжки в воду

16:38 Прага. Возняцки обыграла Дои и сыграет с победительницей матча Цуренко-Остапенко 124 | Теннис

16:16 Рабат. Лорен Дэвис во втором круге ожидает победительницу матча Бондаренко – Солер-Эспиноса 128 | Теннис

15:39 Владимир Кличко намекнул, что не собирается завершать карьеру 212 | Бокс

15:11 Деревянченко и Джонсон сразятся за право провести бой с Головкиным 170 | Бокс

14:36 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе 149 | Борьба