Эдди Хирн: В бою с Кличко было видно, что Джошуа не готов

Сегодня, 11:20 0 | Единоборства / Бокс

Промоутер Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) был не готов к бою с



«Вы видели, что он не готов. Я твердил, что ему слишком рано, и вы видели это, — приводит слова Хирна Boxing Scene. - Бой в пределах пяти раундов он может выигрывать каждый день. Но дальше седьмого раунда он не заходил и с таким умным соперником, как Владимир, не дрался. И перед такой толпой он не выступал.



Он все время учится. Но учёба в таком окружении выставляет напоказ все твои слабости. Представьте, сколько опыта он получил. Такой опыт не купишь. Это лучше, чем провести десять боев с парнями, которых нокаутируешь за три раунда».



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Промоутер Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) был не готов к бою с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), несмотря на его победу техническим нокаутом.«Вы видели, что он не готов. Я твердил, что ему слишком рано, и вы видели это, — приводит слова Хирна Boxing Scene. - Бой в пределах пяти раундов он может выигрывать каждый день. Но дальше седьмого раунда он не заходил и с таким умным соперником, как Владимир, не дрался. И перед такой толпой он не выступал.Он все время учится. Но учёба в таком окружении выставляет напоказ все твои слабости. Представьте, сколько опыта он получил. Такой опыт не купишь. Это лучше, чем провести десять боев с парнями, которых нокаутируешь за три раунда».