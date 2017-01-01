Джошуа: Бой с Кличко дал мне опыт не 11-ти, а 100 раундов

Сегодня, 11:11 0 | Единоборства / Бокс

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) уверен, что 11 раундов боя с легендарным украинцем



«Я хочу стать сильне. Я отмечаю все вещи, которые мне нужно усовершенствовать, и записываю их. Я постоянно думаю о том, как еще можно улучшиться, над чем еще стоит поработать. Перед боем с Кличко у меня было всего 44 раунда - сейчас же я чувствую себя так, будто у меня за плечами их уже 144», - сказал Энтони Джошуа.



Британский чемпион также отметил, что в бою с Кличко сбылась его самая заветная мечта.



«Если бы много лет назад вы меня спросили: "Сынок, что бы ты хотел сделать?”, я бы ответил: "Я хочу стать бойцом, драться с одной из легенд спорта на самом большом стадионе и нокаутировать ее в последних раундах после тяжелой войны в ринге», - сказал Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) уверен, что 11 раундов боя с легендарным украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) сделают из него гораздо лучшего боксера по сравнению с тем, каким он был до этого поединка.«Я хочу стать сильне. Я отмечаю все вещи, которые мне нужно усовершенствовать, и записываю их. Я постоянно думаю о том, как еще можно улучшиться, над чем еще стоит поработать. Перед боем с Кличко у меня было всего 44 раунда - сейчас же я чувствую себя так, будто у меня за плечами их уже 144», - сказал Энтони Джошуа.Британский чемпион также отметил, что в бою с Кличко сбылась его самая заветная мечта.«Если бы много лет назад вы меня спросили: "Сынок, что бы ты хотел сделать?”, я бы ответил: "Я хочу стать бойцом, драться с одной из легенд спорта на самом большом стадионе и нокаутировать ее в последних раундах после тяжелой войны в ринге», - сказал Энтони Джошуа.

По материалам: Boxingnews