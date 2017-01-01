Владимир Гендлин: У меня ощущение, что Кличко просто отдал победу Джошуа

Сегодня, 13:34 155 | Единоборства / Бокс

Известный телекомментатор Владимир Гендлин считает, что



«Джошуа – копия молодого Кличко, они одинаковы по большинству параметров, более того, британец считает Владимира своим учителем, – заявил Гендлин. – Они вместе тренировались, британец был спарринг-партнером Володи. Так что его манера ведения боя, техника, все это – молодая копия Кличко, которой украинец на этот раз уступил.



На исходе встречи сказались две вещи – во-первых, Владимир выпустил из рук течение боя, во-вторых, сказалась молодость Джошуа, его великолепная скорость, атлетизм, способность быстро восстанавливаться. И Кличко ему эту возможность давал.



От Кличко стоило ожидать победы, более того, у него были все факторы для этого – и опыт, и превосходные физические данные, несмотря на возраст. Все шло к этой победе после того, как он встал после нокдауна и устроил трепку Джошуа. А что произошло потом, мне хотелось бы и самому его спросить – почему после пяти раундов, после того как он его чуть не убил, это случилось? У меня такое ощущение, что он победу просто отдал, а может, была и какая-то травма».



По мнению Гендлина, таких боксеров, как Джошуа, наперечет.

«Это боксер классического стиля, с точки зрения техники он по своему менталитету спортсмен старой школы. И с Кличко они в приязненных, дружеских, взаимоуважительных отношениях, что большая редкость, - рассказал Гендлин. - Джошуа никогда не отзывался ни о ком негативно, мне этот парень очень нравится, если он дальше перехватит тенденцию Кличко, будет хороший боксер».



Гендлин считает, что решение о продолжении спортивной карьеры или ее завершении Владимир Кличко должен принять для себя сам.

«Каждый решает этот вопрос сам за себя. Есть бойцы, которые без бокса жить не могут, несмотря на то, что все уже позади - и слава, и деньги. Может, это происходит оттого, что больше ничего в жизни не умеют. Но Кличко - парень образованный, с прекрасным европейским опытом, корректный человек, состоящий в высшем спортивном обществе, можно сказать», - подчеркнул Гендлин.



По мнению Гендлина, у Кличко нет препятствий, чтобы покинуть ринг.

«По идее, у него нет ни материальных, ни моральных факторов, препятствующих покинуть ринг, но есть такая вещь, как спортивные амбиции, - заметил он. - Если Владимир трезво мыслит, понимает свой потолок, можно и заканчивать, учитывая, что для бокса он сделал не так уж и мало - была целая эпоха доминирования Кличко. А нарываться еще на одно поражение было бы обидно».



Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли»



Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео) Известный телекомментатор Владимир Гендлин считает, что Владимир Кличко (64-5, 53 КО) сам выпустил из рук контроль над боем против Энтони Джошуа (19-0, 19 КО).«Джошуа – копия молодого Кличко, они одинаковы по большинству параметров, более того, британец считает Владимира своим учителем, – заявил Гендлин. – Они вместе тренировались, британец был спарринг-партнером Володи. Так что его манера ведения боя, техника, все это – молодая копия Кличко, которой украинец на этот раз уступил.На исходе встречи сказались две вещи – во-первых, Владимир выпустил из рук течение боя, во-вторых, сказалась молодость Джошуа, его великолепная скорость, атлетизм, способность быстро восстанавливаться. И Кличко ему эту возможность давал.От Кличко стоило ожидать победы, более того, у него были все факторы для этого – и опыт, и превосходные физические данные, несмотря на возраст. Все шло к этой победе после того, как он встал после нокдауна и устроил трепку Джошуа. А что произошло потом, мне хотелось бы и самому его спросить – почему после пяти раундов, после того как он его чуть не убил, это случилось? У меня такое ощущение, что он победу просто отдал, а может, была и какая-то травма».По мнению Гендлина, таких боксеров, как Джошуа, наперечет.«Это боксер классического стиля, с точки зрения техники он по своему менталитету спортсмен старой школы. И с Кличко они в приязненных, дружеских, взаимоуважительных отношениях, что большая редкость, - рассказал Гендлин. - Джошуа никогда не отзывался ни о ком негативно, мне этот парень очень нравится, если он дальше перехватит тенденцию Кличко, будет хороший боксер».Гендлин считает, что решение о продолжении спортивной карьеры или ее завершении Владимир Кличко должен принять для себя сам.«Каждый решает этот вопрос сам за себя. Есть бойцы, которые без бокса жить не могут, несмотря на то, что все уже позади - и слава, и деньги. Может, это происходит оттого, что больше ничего в жизни не умеют. Но Кличко - парень образованный, с прекрасным европейским опытом, корректный человек, состоящий в высшем спортивном обществе, можно сказать», - подчеркнул Гендлин.По мнению Гендлина, у Кличко нет препятствий, чтобы покинуть ринг.«По идее, у него нет ни материальных, ни моральных факторов, препятствующих покинуть ринг, но есть такая вещь, как спортивные амбиции, - заметил он. - Если Владимир трезво мыслит, понимает свой потолок, можно и заканчивать, учитывая, что для бокса он сделал не так уж и мало - была целая эпоха доминирования Кличко. А нарываться еще на одно поражение было бы обидно».Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.

По материалам: ТАСС