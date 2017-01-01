Карл Фроч: То, что сделал Джошуа было почти невозможно

Сегодня, 13:07 132 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч уверен, что непростая победа в поединке с



«Было много вопросов, и все они получили ответы. Энтони Джошуа вырос, – констатировал Фроч в интервью Sky Sports. – То, что он сделал, было почти невозможно, но он таки сделал это. Все его тренировки, все спарринги, вся боль, через которую он прошёл, – оно того стоило. В лице Владимира Кличко он сверг с трона хоть и старого, по общему признанию, но всё же короля. Нет сомнений, что после такого боя, когда он упал и смог подняться, Джошуа станет лучшим бойцом.



Энтони не падал до этого, во всяком случае, перед большой аудиторией, и это был один из главных вопросов на его счёт. Леннокс Льюис, Майк Тайсон прошли через это. Любой может оказаться в нокауте, особенно, когда в тебя попадает чистым ударом Кличко.



Это показало уязвимость Джошуа, но это не плохо, если ты можешь это преодолеть. Что, собственно, и сделал Энтони. Побить такого сильного и опытного соперника, как Кличко, – это одно. Но сделать это, побывав в тяжёлом нокдауне, – это что-то невероятное».



Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч уверен, что непростая победа в поединке с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) сослужит добрую службу Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), который сумел подняться после падения и завершить бой в свою пользу.«Было много вопросов, и все они получили ответы. Энтони Джошуа вырос, – констатировал Фроч в интервью Sky Sports. – То, что он сделал, было почти невозможно, но он таки сделал это. Все его тренировки, все спарринги, вся боль, через которую он прошёл, – оно того стоило. В лице Владимира Кличко он сверг с трона хоть и старого, по общему признанию, но всё же короля. Нет сомнений, что после такого боя, когда он упал и смог подняться, Джошуа станет лучшим бойцом.Энтони не падал до этого, во всяком случае, перед большой аудиторией, и это был один из главных вопросов на его счёт. Леннокс Льюис, Майк Тайсон прошли через это. Любой может оказаться в нокауте, особенно, когда в тебя попадает чистым ударом Кличко.Это показало уязвимость Джошуа, но это не плохо, если ты можешь это преодолеть. Что, собственно, и сделал Энтони. Побить такого сильного и опытного соперника, как Кличко, – это одно. Но сделать это, побывав в тяжёлом нокдауне, – это что-то невероятное».