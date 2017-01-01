Виталий Кличко: Владимир доминировал, имел все шансы победить, но...

Сегодня, 12:30 177 | Единоборства / Бокс

Старший брат



«Я видел, как Владимир готовится, как ждет этого боя. Поэтому был уверен, что все будет нормально, — заявил Виталий в интервью



— После нокдауна Владимира в 6-м раунде вы пытались перекричать толпу и что-то подсказать брату. Что именно?

— На мой взгляд, Владимир должен был быть более агрессивным. Не давать атаковать Джошуа и тем более вернуться в бой уже после того, как на помосте побывал сам британец. Кстати, я был удивлен его хорошими физическими кондициями и тем, как он выглядит в «чемпионских» раундах. Ведь такие огромные мышцы требуют большого количества кислорода.



— Сейчас главный вопрос: что дальше?

— Владимир только что высказался по этому поводу. Сейчас никаких решений от него не будет. Думаю, в ближайшее время он сделает заявление — уйдет он из бокса или будет продолжать карьеру.



— А вы что ему посоветуете?

— Я поддержу его в любом случае. Но я не могу за него решать. Вообще, для меня всегда было легче боксировать в ринге самому, чем быть секундантом.



— Возможен приход Владимира в политику?

— Это грязное дело. Я всегда поддерживаю Владимира, но, думаю, одного брата в политике достаточно.







Старший брат Владимира Кличко - почетный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение Владимира от Энтони Джошуа и заявил, что не хотел бы видеть младшего брата в политике, после того как тот завершит карьеру.«Я видел, как Владимир готовится, как ждет этого боя. Поэтому был уверен, что все будет нормально, — заявил Виталий в интервью Ringside24 . - К сожалению, это жизнь, так бывает. Это был бой двух гладиаторов, в ринге встретились два лучших бойца супертяжелого веса, два настоящих атлета. Владимир доминировал, имел все шансы победить, но...»— На мой взгляд, Владимир должен был быть более агрессивным. Не давать атаковать Джошуа и тем более вернуться в бой уже после того, как на помосте побывал сам британец. Кстати, я был удивлен его хорошими физическими кондициями и тем, как он выглядит в «чемпионских» раундах. Ведь такие огромные мышцы требуют большого количества кислорода.— Владимир только что высказался по этому поводу. Сейчас никаких решений от него не будет. Думаю, в ближайшее время он сделает заявление — уйдет он из бокса или будет продолжать карьеру.— Я поддержу его в любом случае. Но я не могу за него решать. Вообще, для меня всегда было легче боксировать в ринге самому, чем быть секундантом.— Это грязное дело. Я всегда поддерживаю Владимира, но, думаю, одного брата в политике достаточно.