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Виталий Кличко: Владимир доминировал, имел все шансы победить, но...

Виталий Кличко: Владимир доминировал, имел все шансы победить, но...

Старший брат Владимира Кличко - почетный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поражение Владимира от Энтони Джошуа и заявил, что не хотел бы видеть младшего брата в политике, после того как тот завершит карьеру.

«Я видел, как Владимир готовится, как ждет этого боя. Поэтому был уверен, что все будет нормально, — заявил Виталий в интервью Ringside24. - К сожалению, это жизнь, так бывает. Это был бой двух гладиаторов, в ринге встретились два лучших бойца супертяжелого веса, два настоящих атлета. Владимир доминировал, имел все шансы победить, но...»

— После нокдауна Владимира в 6-м раунде вы пытались перекричать толпу и что-то подсказать брату. Что именно?
— На мой взгляд, Владимир должен был быть более агрессивным. Не давать атаковать Джошуа и тем более вернуться в бой уже после того, как на помосте побывал сам британец. Кстати, я был удивлен его хорошими физическими кондициями и тем, как он выглядит в «чемпионских» раундах. Ведь такие огромные мышцы требуют большого количества кислорода.

— Сейчас главный вопрос: что дальше?
— Владимир только что высказался по этому поводу. Сейчас никаких решений от него не будет. Думаю, в ближайшее время он сделает заявление — уйдет он из бокса или будет продолжать карьеру.

— А вы что ему посоветуете?
— Я поддержу его в любом случае. Но я не могу за него решать. Вообще, для меня всегда было легче боксировать в ринге самому, чем быть секундантом.

— Возможен приход Владимира в политику?
— Это грязное дело. Я всегда поддерживаю Владимира, но, думаю, одного брата в политике достаточно.



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