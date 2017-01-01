Кличко считает Джошуа уязвимым, Энтони убежден, что брат и невеста отговорят Владимира от реванша

Сегодня, 12:14 135 | Единоборства / Бокс

Команда супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) тщательно подготовилась конкретно под стиль



«Всегда был его фаном — ещё с наших спаррингов. Как он будет развиваться дальше? Посмотрим, — цитирует Кличко BoxingScene. — Но он уязвим, и над этим ему стоит поработать. Но сегодня он был успешен, он сумел подняться и выиграть, теперь он объединённый чемпион, а это следует уважать.



Джошуа видел мой левый хук и блокировал его, так что он вышел на бой отменно подготовленным. Нельзя говорить о том, что он выиграл потому, что у меня якобы был "неудачный день". Я был в потрясающей форме. Мой респект победителю».



«Думаю, он захочет провести реванш, так как боец, как правило, последним осознаёт, что пришло время остановиться, - считает Джошуа. - Думаю, его команда, включая невесту и брата, — они посоветуют ему противоположное.



Я невероятно уважаю этого парня за дела в ринге и вне его, и если он всё же решит, что ему нужен реванш, без проблем выйду против него снова».



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Команда супертяжеловеса Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) тщательно подготовилась конкретно под стиль Владимира Кличко (64-5, 53 КО), уверен сам украинец, который, однако, видит уязвимые места в броне британца. А Джошуа считает, что родня «Стального молота» будет отговаривать его от возможного ответного поединка.«Всегда был его фаном — ещё с наших спаррингов. Как он будет развиваться дальше? Посмотрим, — цитирует Кличко BoxingScene. — Но он уязвим, и над этим ему стоит поработать. Но сегодня он был успешен, он сумел подняться и выиграть, теперь он объединённый чемпион, а это следует уважать.Джошуа видел мой левый хук и блокировал его, так что он вышел на бой отменно подготовленным. Нельзя говорить о том, что он выиграл потому, что у меня якобы был "неудачный день". Я был в потрясающей форме. Мой респект победителю».«Думаю, он захочет провести реванш, так как боец, как правило, последним осознаёт, что пришло время остановиться, - считает Джошуа. - Думаю, его команда, включая невесту и брата, — они посоветуют ему противоположное.Я невероятно уважаю этого парня за дела в ринге и вне его, и если он всё же решит, что ему нужен реванш, без проблем выйду против него снова».Читайте также: Боб Арум: Я бы рекомендовал Кличко завершить карьеру, сейчас самое время