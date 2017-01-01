Кличко отказался раскрыть свой прогноз на бой с Джошуа

Вчера, 10:54 264 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе



«Предсказание на флешке. Его увидит только покупатель халата, оно не имеет значение, — приводит слова Кличко Boxing Scene. - Уверен, что кто-то его купит. Если они решат поделиться им — хорошо.



Мы оба здорово выступили, сделали много для бокса тем, как продвигали этот бой, уважительно отнеслись друг к другу. Это был захватывающий бой».



Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) отказался рассказать, какое предсказание сделал на свой бой с Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). Кличко перед боем записал видео со своим прогнозом на флешку и зашил ее в свой халат, который продаст на благотворительном аукционе.«Предсказание на флешке. Его увидит только покупатель халата, оно не имеет значение, — приводит слова Кличко Boxing Scene. - Уверен, что кто-то его купит. Если они решат поделиться им — хорошо.Мы оба здорово выступили, сделали много для бокса тем, как продвигали этот бой, уважительно отнеслись друг к другу. Это был захватывающий бой».Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.