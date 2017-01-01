Кличко: Думал, что Джошуа не поднимется после нокдауна

Сегодня, 12:24 194 | Единоборства / Бокс

Бывший многолетний лидер супертяжёлого дивизиона украинец



«Надеюсь, фанатам понравилось. Я бы хотел сегодня быть победителем, но Джошуа сделал свою работу отлично. Он был сосредоточен, вернулся после нокдауна. Возможно я мог бы сделать больше после того, как он упал. Я думал, что Джошуа не поднимется, но он встал.



Думаю, что мог бы сделать больше после того эпизода. Я был уверен, что это будет мой вечер. Я всегда был поклонником таланта Джошуа, думаю, что победа надо мной показала его уровень.



Что касается остановки боя, то неважно, когда рефери остановил его, мы должны уважать его решение, но, конечно, я бы хотел оставаться в бою как можно дольше».



Напомним, Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошел в Лондоне на 90-тысячной стадионе «Уэмбли» в ночь на 30 апреля.

Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.



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Бывший многолетний лидер супертяжёлого дивизиона украинец Владимир Кличко (64-5, 53 КО) после поражения от Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) поделился впечатлениям от поединка, а также признался, что не ожидал от британца того, что тот поднимется после нокдауна в шестом раунде.«Надеюсь, фанатам понравилось. Я бы хотел сегодня быть победителем, но Джошуа сделал свою работу отлично. Он был сосредоточен, вернулся после нокдауна. Возможно я мог бы сделать больше после того, как он упал. Я думал, что Джошуа не поднимется, но он встал.Думаю, что мог бы сделать больше после того эпизода. Я был уверен, что это будет мой вечер. Я всегда был поклонником таланта Джошуа, думаю, что победа надо мной показала его уровень.Что касается остановки боя, то неважно, когда рефери остановил его, мы должны уважать его решение, но, конечно, я бы хотел оставаться в бою как можно дольше».Напомним, Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошел в Лондоне на 90-тысячной стадионе «Уэмбли» в ночь на 30 апреля.Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.