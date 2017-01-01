Тренер Паркера: Кличко упустил Джошуа, хотя держал на крючке

Сегодня, 11:27 207 | Единоборства / Бокс

Украинский ветеран супертяжёлого веса



«Джошуа выглядел тотально никаким (после нокдауна , — сказал Бэрри New Zealand Herald. — Думаю, Кличко будет вспоминать это и расстраиваться, так как следующие пару раундов Энтони выглядел вообще "мёртвым"».



«Кличко упустил его, хотя держал на крючке. Он позволил ему восстановиться. Помню, сказал Джо: "Если Джошуа выберется из седьмого раунда, он может потом всё обернуть вспять". Считаю, Кличко должен был побеждать, но... Но какой характер проявил Джошуа! Он показал, что всё ещё молод и обучается. Для него это был огромный шаг в классе и он выиграл. Проще говоря: когда ты даёшь волю кулакам, твои шансы на победу растут», — подытожил тренер австралийского чемпиона.



Напомним, Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошел в Лондоне на 90-тысячной стадионе «Уэмбли».



Смотрите также: Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео) Украинский ветеран супертяжёлого веса Владимир Кличко (64-5, 53 КО) должен винить только себя самого за то, что проиграл сегодня почти выигранный в средних раундах мегафайт с молодым чемпионом IBF Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). После нокдауна у британца нужно было его «дожать», заявил Кевин Бэрри, тренер чемпиона WBO Джозефа Паркера.«Джошуа выглядел тотально никаким (после нокдауна , — сказал Бэрри New Zealand Herald. — Думаю, Кличко будет вспоминать это и расстраиваться, так как следующие пару раундов Энтони выглядел вообще "мёртвым"».«Кличко упустил его, хотя держал на крючке. Он позволил ему восстановиться. Помню, сказал Джо: "Если Джошуа выберется из седьмого раунда, он может потом всё обернуть вспять". Считаю, Кличко должен был побеждать, но... Но какой характер проявил Джошуа! Он показал, что всё ещё молод и обучается. Для него это был огромный шаг в классе и он выиграл. Проще говоря: когда ты даёшь волю кулакам, твои шансы на победу растут», — подытожил тренер австралийского чемпиона.Напомним, Джошуа одержал победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. Бой прошел в Лондоне на 90-тысячной стадионе «Уэмбли».