Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

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В ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, в главном поединке которого 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 19 КО) досрочно победил 41-летнего украинца

Джошуа одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.



В ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, в главном поединке которого 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 19 КО) досрочно победил 41-летнего украинца Владимира Кличко (64-5, 53 КО). Британец защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, а также завоевал вакантные титулы WBА и IBO.Джошуа одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.