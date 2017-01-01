Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)





Бой прошел с преимуществом Пулева, но победить Джонсона досрочно ему не удалось. По итогам противостояния все судьи единогасно отдали победу болгарину со счетом 120-108, 120-108, 119-109.



Теперь Пулев рассчитывает получить бой с победителем пары Энтони Джошуа —

В Софии (Болгария) на Arena Armeec состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за интерконтинентальный пояс по версии WBA между 35-летним болгарином Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) и 37-летним американцем Кевином Джонсоном (30-8-1, 14 КО). boxБой прошел с преимуществом Пулева, но победить Джонсона досрочно ему не удалось. По итогам противостояния все судьи единогасно отдали победу болгарину со счетом 120-108, 120-108, 119-109.Теперь Пулев рассчитывает получить бой с победителем пары Энтони Джошуа — Владимир Кличко , так как именно он является претендентом на пояс по версии IBF, который будет стоять на кону лондонского мегафайта.