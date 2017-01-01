Кличко: Никогда не видел Джошуа таким здоровенным

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) вчера на



По словам его противника 41-летнего украинца



«Никогда еще не видел Эй-Джея таким здоровенным. Он сейчас такой крупный, как Арнольд Шварценеггер на пике формы, — заявил на пресс-конференции украинец. — Но всё же у меня чуйка, что это "мой" вечер бокса. Он панчер, а я — боксёр, который может ударить».



Бой Кличко и Джошуа пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в ночь на воскресенье. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) вчера на процедуре взвешивания , за сутки с небольшим до выхода в ринг, показал самый большой вес в карьере — 113,4 кг.По словам его противника 41-летнего украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО), который продемонстрировал наименьший вес за восемь последних лет, впечатляющая мускулатура британцу сегодня на ринге стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия) не поможет.«Никогда еще не видел Эй-Джея таким здоровенным. Он сейчас такой крупный, как Арнольд Шварценеггер на пике формы, — заявил на пресс-конференции украинец. — Но всё же у меня чуйка, что это "мой" вечер бокса. Он панчер, а я — боксёр, который может ударить».Бой Кличко и Джошуа пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в ночь на воскресенье. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.