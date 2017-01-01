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Джошуа: Бой с Кличко не самый важный в моей карьере
Джошуа: Бой с Кличко не самый важный в моей карьереЧемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) сказал, что не рассматривает предстоящий поединок против Владимира Кличко (64-74, 53 КО) как самый важный в своей карьере.

«Я не думаю, что бой против Кличко будет самым важным в моей карьере, ведь это не последний мой поединок, — приводит слова британца BoxingScene. -  А для Владимира, если он проиграет, наша встреча может стать финалом. Я думаю, что Владимир начнёт бой быстро, потому что он не сможет долго держать высокий темп. Время берёт своё, его никто не может игнорировать, это генетика».
По материалам: Чемпионат.com
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