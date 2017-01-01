Амир Хан: Джошуа выглядит очень нервозно перед боем с Кличко

Экс-чемпион мира Амир Хан поделился впечатлениями от встречи с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), отметив, что последний перед боем с



«Я смотрел, как он тренируется, видел его на пресс-конференции и в процессе подготовки к бою, он выглядел очень нервозно, — приводит слова Хана BoxingScene. - Он кажется очень скромным и тихим, никогда не видел его таким перед боем. Надеюсь, что 90 тысяч болельщиков не шокируют его и не заставят остолбенеть.



Это тот поединок, который покажет, чего стоит Джошуа. Он дерётся с немного возрастным парнем, но всё ещё очень опасным. Если он выиграет встречу, то станет следующей суперзвездой. Бокс славится тем, что здесь есть хорошие бои в супертяжёлом весе. В последние пару лет мы этого совсем не видим».

Экс-чемпион мира Амир Хан поделился впечатлениями от встречи с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), отметив, что последний перед боем с Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) не выглядит уверенно.«Я смотрел, как он тренируется, видел его на пресс-конференции и в процессе подготовки к бою, он выглядел очень нервозно, — приводит слова Хана BoxingScene. - Он кажется очень скромным и тихим, никогда не видел его таким перед боем. Надеюсь, что 90 тысяч болельщиков не шокируют его и не заставят остолбенеть.Это тот поединок, который покажет, чего стоит Джошуа. Он дерётся с немного возрастным парнем, но всё ещё очень опасным. Если он выиграет встречу, то станет следующей суперзвездой. Бокс славится тем, что здесь есть хорошие бои в супертяжёлом весе. В последние пару лет мы этого совсем не видим».