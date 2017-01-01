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Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)
В Лондоне (Англия) состоялась процедура официального взвешивания участников субботнего вечера бокса на стадионе «Уэмбли», в главном поединке которого 41-летний украинец Владимир Кличко (64-4, 53 КО) выйдет в ринг против чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). На кону поединка будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.

Боксёры показали следующий вес:

Энтони Джошуа — 113,4 кг
Владимир Кличко — 109,0 кг
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