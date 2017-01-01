Хэй: На бумаге Кличко — один из величайших супертяжей, но в действительности с ним покончено

Британский боксёр



«В боксе есть старая поговорка, которая звучит правдоподобно: вы столь хороши, насколько хорошим был ваш последний бой, — приводит слова Хэя GQ. - В своём последнем бою Владимир Кличко потерпел оскорбительное поражение от



И теперь он выходит на ринг против Энтони Джошуа после 18 месяцев простоя, и ему уже исполнился 41 год. Это делает его прекрасным соперником для Джошуа. На бумаге, Кличко — один из величайших супертяжей, но в действительности с ним покончено. Я ожидаю, что Джошуа будет блистать и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса в мире.



Я полагаю, что есть высокая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе Владимира, намного более атлетичен. Он большой и сильный парень со 100-процентным показателем побед нокаутом. И он соизмерим с Кличко по габаритам. Это идеальное время для Энтони».



Бой Кличко и Джошуа пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в ночь на воскресенье. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



Британский боксёр Дэвид Хэй считает, что его соотечественник Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), владеющий титулом чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе, победит Владимира Кличко (64-4, 53 КО).«В боксе есть старая поговорка, которая звучит правдоподобно: вы столь хороши, насколько хорошим был ваш последний бой, — приводит слова Хэя GQ. - В своём последнем бою Владимир Кличко потерпел оскорбительное поражение от Тайсона Фьюри . Его выступление было очень плохим, на мой взгляд, это был его худший бой в карьере. Я думаю, даже в тех боях, в которых Владимир был нокаутирован, он выглядел лучше, чем в поединке с Фьюри.И теперь он выходит на ринг против Энтони Джошуа после 18 месяцев простоя, и ему уже исполнился 41 год. Это делает его прекрасным соперником для Джошуа. На бумаге, Кличко — один из величайших супертяжей, но в действительности с ним покончено. Я ожидаю, что Джошуа будет блистать и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса в мире.Я полагаю, что есть высокая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе Владимира, намного более атлетичен. Он большой и сильный парень со 100-процентным показателем побед нокаутом. И он соизмерим с Кличко по габаритам. Это идеальное время для Энтони».Бой Кличко и Джошуа пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» в ночь на воскресенье. На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.