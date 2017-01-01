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Михаил Завьялов: Мне кажется, где-то в 7-8 раунде Кличко должен нокаутировать Джошуа
Михаил Завьялов: Мне кажется, где-то в 7-8 раунде Кличко должен нокаутировать Джошуа. Фото boxnews.com.uaБессменный президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, заслуженный тренер СССР и Украины, на протяжении 20 лет возглавлявший сборные команды Украины, 15 из которых работал тренером в сборной СССР, Михаил Завьялов по просьбе vRINGe.com поделился мнением о предстоящем поединке Владимира Кличко (64-4, 53 КО) и Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Напомним, что боксёрам предстоит выйти в ринг лондонского «Уэмбли» 29 апреля.

Михаил Завьялов: «Я всегда придерживаюсь правила: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А то мы все с умным видом рассуждаем, какую тактику нужно выбрать, какие удары наносить, в каком раунде и что делать, но как известно, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. 
 
Я уже говорил, что поражение станет для Кличко настоящей катастрофой – на него сразу же выльется огромное количество грязи, не взирая на былые достижения. Потому в ринг Владимир должен выйти с девизом "победить или умереть”. Он прекрасно понимает, что это самой важный бой в его карьере, и потому должен сделать всё, чтобы выиграть. Конечно, очень большую роль сыграет психология и настрой. Кличко уже не переделать, но этого и не требуется – нужно просто действовать в своей привычной манере, но с желанием, страстью.

Владимир может провести все 12 раундов в хорошем темпе. Его преимущество – опыт, желание во что бы то ни стало выиграть. Да, Джошуа молодой, классный боксёр, мне он страшно нравится. Но он никогда не проводил в ринге все 12 раундов, соперники его были не такого высокого класса, и на него будет давить присутствие без малого 100 тысяч зрителей, перед которыми он ни за что не захочет ударить в грязь лицом. Я не раз был в Англии на боксе и знаю, что такое британские болельщики – это что-то невообразимое, нигде в мире так больше не болеют. Конечно, на Джошуа это будет накладывать отпечаток, и не исключено, что психологически под таким давлением он где-то надломится.
Мне кажется, что где-то в 7-8 раунде Владимир должен нокаутировать Джошуа. Но даже при таком исходе у британца всё ещё будет впереди, и я уверен, что он всё равно будет королём супертяжёлого веса на ближайшее будущее.
Очень буду болеть за Владимира. Желаю ему победы и уйти красиво – победителем».
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