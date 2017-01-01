Уайлдер нацелился на бой с победителем поединка Джошуа — Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC(38-0, 37 КО) признался, что надеется до конца этого года встретиться на ринге с победителем боя между чемпионом IBF(18-0, 18 КО) и(64-4, 53 КО).«Я надеюсь на тот бой. Но многие люди вовлечены в это, не всё зависит лишь от меня. Если бы всё решал только я, то я был бы уверен на 1000%, что это произойдёт.Я уверен, что являюсь лучшим в этом дивизионе, — приводит слова Уайлдера Fightnews. - Я уверен, что должен объединить в своих руках чемпионские пояса. Я также уверен, что завершу карьеру непобеждённым. Я просто жду своего часа».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.