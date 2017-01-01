Роуч: Кличко мне друг, но победить должен Джошуа

Известный американский тренер Фредди Роуч поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и бывшим чемпионом мира 41-летним украинцем



«Опыт — это действительно очень серьёзное препятствие для молодых ребят, — цитирует Роуча Sky Sports. - Но вопрос в том, как много сможет показать Кличко, сколько осталось от него прежнего? Он сейчас находится в непростой ситуации. Как много от него осталось? Мы очень скоро это увидим… Я всё же буду болеть за юность. Хотя Кличко мой друг, и он будет злиться на меня, но я думаю, что молодость должна победить».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



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Известный американский тренер Фредди Роуч поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе 27-летний британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и бывшим чемпионом мира 41-летним украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).«Опыт — это действительно очень серьёзное препятствие для молодых ребят, — цитирует Роуча Sky Sports. - Но вопрос в том, как много сможет показать Кличко, сколько осталось от него прежнего? Он сейчас находится в непростой ситуации. Как много от него осталось? Мы очень скоро это увидим… Я всё же буду болеть за юность. Хотя Кличко мой друг, и он будет злиться на меня, но я думаю, что молодость должна победить».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.