Энтони Джошуа обидела ирония Владимира Кличко

Британскому чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) явно пришлись не по душе высказывания



«Нет ничего плохого в желании стать миллиардером – если у вас есть дети, вы ведь будете советовать им ставить перед собой высокие цели, – рассуждает Энтони. – Владимира Кличко обвиняли в том, что он намеренно затягивает свои поединки вплоть до 12-го раунда, руководствуясь денежной выручкой в Германии. Обвиняли его и в попытках аккумулировать финансовую выгоду. Возможно, он делает эти нападки в мою сторону, потому что прежде и сам был в подобной ситуации».



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Напомним, что 29 апреля Кличко и Джошуа выйдут в ринг лондонского «Уэмбли», чтобы оспорить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе.



Британскому чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) явно пришлись не по душе высказывания Владимира Кличко (64-4, 53 КО), когда тот с иронией воспринял озвученное Джошуа желание стать первым боксёром-миллиардером. По словам Энтони, Кличко и сам никогда не упускал случая повысить выручку от поединков.«Нет ничего плохого в желании стать миллиардером – если у вас есть дети, вы ведь будете советовать им ставить перед собой высокие цели, – рассуждает Энтони. – Владимира Кличко обвиняли в том, что он намеренно затягивает свои поединки вплоть до 12-го раунда, руководствуясь денежной выручкой в Германии. Обвиняли его и в попытках аккумулировать финансовую выгоду. Возможно, он делает эти нападки в мою сторону, потому что прежде и сам был в подобной ситуации».Напомним, что 29 апреля Кличко и Джошуа выйдут в ринг лондонского «Уэмбли», чтобы оспорить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе.