Джошуа: Мне понадобится три-четыре раунда, чтобы вычислить Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 1 Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 1

8 КО) заявил, что будет постепенно прибавлять в бою с



«В этом бою шансы 50 на 50, и Владимир тоже так думает. Но я уверен в себе и ставлю на себя. Я буду расслаблен и проанализирую то, что он попытается сделать. Потом я поймаю ритм. Я не из тех бойцов, что просто наносят удары. Мне понадобится три-четыре раунда, чтобы вычислить его. Но когда я это сделаю — разверзну перед ним ад. Он покажет себя в начале боя, но потом я пойму, как победить его», — приводит слова Джошуа Telegraph.



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



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8 КО) заявил, что будет постепенно прибавлять в бою с Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).«В этом бою шансы 50 на 50, и Владимир тоже так думает. Но я уверен в себе и ставлю на себя. Я буду расслаблен и проанализирую то, что он попытается сделать. Потом я поймаю ритм. Я не из тех бойцов, что просто наносят удары. Мне понадобится три-четыре раунда, чтобы вычислить его. Но когда я это сделаю — разверзну перед ним ад. Он покажет себя в начале боя, но потом я пойму, как победить его», — приводит слова Джошуа Telegraph.Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.