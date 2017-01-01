Кличко предположил, что Джошуа еще до стартового гонга может «рассыпаться, как печенька»

Многоопытный экс-доминатор супертяжёлого веса



«Опыт не купишь в магазине. Ты можешь потрясающе подготовиться к бою и выйти в ринге на подъёме, но ещё до стартового гонга раскрошиться, как печенька. Всё это я уже видел. Всё зависит от человека и его характера», — сказал Владимир.





При этом украинец в очередной раз отметил адекватность предматчевой раскрутки их с Джошуа поединка — в плане «нормальности» поведения обоих участников.



«Когда видишь, как люди разбивают бутылки о головы, переворачивают столы, матерятся и несут чушь... Да, для имиджа спорта это нехорошо, — приводит слова Кличко Sky Sports. — Мы с Джошуа бутылками и столами не швыряемся. Это позитивный путь. Мы и так живём в безумном мире, поэтому в таком жестоком виде спорта, как бокс, должно присутствовать уважение. Взаимное. Горжусь тем, что мы с Энтони не переступаем черту».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO. Многоопытный экс-доминатор супертяжёлого веса Владимир Кличко (64-4, 53 КО) не будет удивлён, если его молодой противник, британскй чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), «перегорит» от психологического напряжения ещё до начала их поединка.«Опыт не купишь в магазине. Ты можешь потрясающе подготовиться к бою и выйти в ринге на подъёме, но ещё до стартового гонга раскрошиться, как печенька. Всё это я уже видел. Всё зависит от человека и его характера», — сказал Владимир.При этом украинец в очередной раз отметил адекватность предматчевой раскрутки их с Джошуа поединка — в плане «нормальности» поведения обоих участников.«Когда видишь, как люди разбивают бутылки о головы, переворачивают столы, матерятся и несут чушь... Да, для имиджа спорта это нехорошо, — приводит слова Кличко Sky Sports. — Мы с Джошуа бутылками и столами не швыряемся. Это позитивный путь. Мы и так живём в безумном мире, поэтому в таком жестоком виде спорта, как бокс, должно присутствовать уважение. Взаимное. Горжусь тем, что мы с Энтони не переступаем черту».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.