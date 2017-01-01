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Макс Бурсак проиграл Хильберто Рамиресу

Макс Бурсак проиграл Хильберто Рамиресу

В «Стабхаб Сентер» в Карсоне (Калифорния, США) украинец Макс Бурсак (33-5-1, 15 КО) проиграл чемпиону мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцу Хильберто Рамиресу (35-0, 24 КО), для которого это была первая защита титула.

Рамирес значительно превосходил Бурсака в росте и длине рук, хорошо двигался и выбрасывал много ударов с обеих рук под разными углами. В отдельных эпизодах Бурсаку удавалось сокращать дистанцию и доставать соперника, но в целом инициатива в ринге была на стороне Рамиреса.

По ходу поединка судья дважды снимал бfллы с украинца за нарушение правил.

Бой продлился все 12 раундов. По его итогам все судьи отдали  победу мексиканцу со счетом 120:106.

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