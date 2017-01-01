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Поветкин может обратиться в CAS в случае не снятия дисквалификации WBC

Поветкин может обратиться в CAS в случае не снятия дисквалификации WBC

Представители российского боксера Александра Поветкина рассмотрят возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Всемирный боксерский совет (WBC) не удовлетворит апелляцию спортсмена на его дисквалификацию.

«Мы подали апелляцию и требуем у WBC рассмотреть ее в установленном порядке. Мы приводим аргументы, почему мы считаем данное решение совершенно некорректным и необоснованным. Соответственно WBC будет принимать решение, согласны они с нами или нет. Если WBC с нами не согласится, я буду рекомендовать команде Поветкина обращаться в CAS согласно регламенту суда. Нормативно установленных сроков рассмотрения апелляции у WBC нет. Наказание (в отношении Поветкина) продолжает действовать», – цитирует ТАСС юриста Алексея Карпенко, представляющего интересы Поветкина.

Решение боксерской организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил – допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на остарин. После чего российский боксер был дисквалифицирован на неопределенный срок, в течение которого не может участвовать в поединках, санкционированных WBC и оштрафован на 250 000 долларов.
По материалам: ТАСС
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