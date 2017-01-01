Хирн не гарантирует второго боя между Джошуа и Кличко

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF британца(1/-0, 18 КО), прокомментировал разговоры о якобы уже оговорённом в контракте реванше между его подопечным и(64-4, 53 КО).«В боксе ничего нельзя гарантировать. Если повторный поединок между Джошуа и Кличко не будет нести какой-то ценности, то никто не увидит вторую часть противостояния. Но если бой 29 апреля будет классным, то, конечно, мы не можем исключать, что организуем такую встречу ещё раз», — приводит слова Хирна Sky Sports.Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.