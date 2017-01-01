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Иван Редкач сделал прогноз на бой Кличко - Джошуа
Иван Редкач сделал прогноз на бой Кличко - ДжошуаУкраинский легковес Иван Редкач сделал прогноз на предстоящий поединок в супертяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

Редкач уверен, что огромный багаж опыта поможет Владимиру покинуть ринг победителем, однако не исключает и подвоха.

«Бой интересный – как никак, оба олимпийские чемпионы! Победу одержит Кличко, так как за спиной у него огромный багаж опыта – Джошуа может спасти только лаки-панч. Он очень хороший боец, молодой, свежий и амбициозный, но он ещё никогда не дрался с таким хорошим боксёром, как Владимир, – отметил Иван. – У Кличко очень хороший IQ, что поможет ему выиграть в этом бою.

В то же время, я не исключаю, что в этом поединке может случиться подвох, и если бойцы пройдут всю 12-раундовую дистанцию, победу могут отдать Джошуа – так, как это мы уже видели с челябинским бойцом! И всё же мой прогноз – победа Кличко по итогам 12-ти раундов».

Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.
По материалам: vringe.com
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