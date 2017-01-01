Луис Ортис: Кличко победит Джошуа, а затем его ждет бой против меня

38-летний кубинец(27-0, 23 КО) полагает, что победитель намеченного на 29 апреля боя, в котором экс-чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец(64-4, 53 КО) и чемпион IBF в этом же весе 27-летний британец(18-0, 18 КО) разыграют пояс WBA Super, станет его следующим соперником.«Я спокойно посмотрю этот бой, — цитирует Ортиса BoxingScene. - Опыт на стороне Кличко, молодость — на стороне Джошуа. Я думаю, что украинский боксер выйдет победителем. Он будет использовать свой мощный джеб, чтобы держать Джошуа на нужной ему дистанции.Далее Кличко придется серьезно готовиться к бою со мной. Я так голоден до славы, будто бы не ел уже 100 лет. Я хочу как можно скорее драться за этот пояс. Сейчас у меня нет другого выбора, кроме как продолжать готовиться и оставаться готовым. Но это произойдет, я не сомневаюсь».