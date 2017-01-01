Деревянченко: Время Кличко в боксе закончилось, а Джошуа на пике карьеры

Украинский средневес Сергей Деревянченко, по состоянию на сегодняшний день занимающий 5-ю позицию в рейтинге WBC и 2-ю в рейтинге IBF, считает, что время



«При всём уважении к Кличко, я считаю, что его время в боксе закончилось, и настало время новой генерации, – сказал Деревянченко. – К сожалению, в последнем бою Владимир выглядел не очень убедительно, чего не скажешь про Джошуа, который находится на пике своей карьеры. Несмотря ни на что, я буду болеть за Кличко и надеюсь увидеть его в ринге ещё не один раз. Но 29 апреля, думаю, выиграет всё же Джошуа».



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



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Украинский средневес Сергей Деревянченко, по состоянию на сегодняшний день занимающий 5-ю позицию в рейтинге WBC и 2-ю в рейтинге IBF, считает, что время Владимира Кличко (64-4, 53 КО) в боксе закончилось, тогда как Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) пребывает на пике карьеры и благодаря этому одержит победу в их запланированном на 29 апреля поединке.«При всём уважении к Кличко, я считаю, что его время в боксе закончилось, и настало время новой генерации, – сказал Деревянченко. – К сожалению, в последнем бою Владимир выглядел не очень убедительно, чего не скажешь про Джошуа, который находится на пике своей карьеры. Несмотря ни на что, я буду болеть за Кличко и надеюсь увидеть его в ринге ещё не один раз. Но 29 апреля, думаю, выиграет всё же Джошуа».Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.