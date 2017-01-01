Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

В эту субботу 32-летнему украинцу(33-4-1, 15 КО) предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе с его обладателем, 25-летним мексиканцем(34-0, 24 КО). 12-раундовый поединок состоится в «Стабхаб Сентер» в Карсоне (Калифорния, США). Для Рамиреса это будет первая защита титула.Накануне поединка соперники встретились на пресс-конференции.«Я усердно готовился к этому поединку, я в хорошей форме. Сделаю все возможное, чтобы в субботу стать чемпионом мира!» - заявил Макс Бурсак.Первый этап подготовки Макс провел в Украине, на Олимпийской базе в Конча-Заспе, а за две недели до боя отправился в США. Все это время ему помогает тренер Сергей Гордиенко.Трансляция поединка Макс Бурсак - Хильберто Рамирес в воскресение, 23 апреля, в 5:00 на телеканале «Интер».



Фото: K2 Promotions Ukraine





