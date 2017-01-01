Юрий Копцев: Джошуа — очень удобный соперник для Кличко

Судья международной категории, ведущий российский рефери Юрий Копцев поделился с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимира Кличко (64-4, 53 КО).



Копцев убеждён, что Джошуа изначально является удобным соперником для Владимира, да и в целом делает слишком существенный скачок в уровне оппозиции.



«Много раз выступал "прогнозистом” и скажу вам, что чутьё меня подводило неоднократно. Спорт всегда – это набор случайностей, и бокс тому яркий пример. Нет ещё такого боксёра, который бы не выходил в ранге фаворита и не проигрывал. Все были уверены, что



Совсем недавно своих болельщиков расстроил



Расклад на 29-е говорит о том, что нас ждёт интересный бой двух мотивированных атлантов. Джошуа – супершанс, дома, полный «Уэмбли». Хорошее было бы начало для карьеры Энтони, но не в этот раз или в следующей жизни. Разный калибр орудий. И, наверное, все понимают мотивацию Кличко – блестящая карьера подходит к концу, нужно ставить красивую точку. Другого шанса у Владимира не будет.



Джошуа? Стоит как вкопанный – на мой взгляд, очень удобный соперник для Кличко. Тратит много сил на возню в ближнем бою, что глупо для супертяжа с такими параметрическими данными, и удобно для Кличко. В конце атак лезет вперёд и, скорее всего, мы увидим отточенные захваты шеи и сгибы спины.



После Бризила, Уайта и Молины выходить на маневровый тепловоз – это что-то исконно английское смелое портовое. Но тем и интереснее. Как говорят плохие футбольные комментаторы: вот за это мы и любим футбол. Мой прогноз – Кличко нокаутирует Джошуа», - резюмировал Копцев.



Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.



Читайте также: Александр Беленький: Кличко слишком много знает и умеет для Джошуа Судья международной категории, ведущий российский рефери Юрий Копцев поделился с vRINGe.com мнением о предстоящем поединке(18-0, 18 КО) и(64-4, 53 КО).Копцев убеждён, что Джошуа изначально является удобным соперником для Владимира, да и в целом делает слишком существенный скачок в уровне оппозиции.«Много раз выступал "прогнозистом” и скажу вам, что чутьё меня подводило неоднократно. Спорт всегда – это набор случайностей, и бокс тому яркий пример. Нет ещё такого боксёра, который бы не выходил в ранге фаворита и не проигрывал. Все были уверены, что Тайсон Фьюри – пряник с британских островов. Что в итоге? Удивлённые лица экспертов, часом ранее раздающих авансы в креслах студии телеканала «Интер». Признаюсь, если кто не помнит, я был в их числе.Совсем недавно своих болельщиков расстроил Дэвид Хэй . А счастье было так возможно... Майк Тайсон, помнится, с Дагласом выходил, и в итоге мы знаем, кого дружки после боя тащили за ноги в отель. Много примеров…Расклад на 29-е говорит о том, что нас ждёт интересный бой двух мотивированных атлантов. Джошуа – супершанс, дома, полный «Уэмбли». Хорошее было бы начало для карьеры Энтони, но не в этот раз или в следующей жизни. Разный калибр орудий. И, наверное, все понимают мотивацию Кличко – блестящая карьера подходит к концу, нужно ставить красивую точку. Другого шанса у Владимира не будет.Джошуа? Стоит как вкопанный – на мой взгляд, очень удобный соперник для Кличко. Тратит много сил на возню в ближнем бою, что глупо для супертяжа с такими параметрическими данными, и удобно для Кличко. В конце атак лезет вперёд и, скорее всего, мы увидим отточенные захваты шеи и сгибы спины.После Бризила, Уайта и Молины выходить на маневровый тепловоз – это что-то исконно английское смелое портовое. Но тем и интереснее. Как говорят плохие футбольные комментаторы: вот за это мы и любим футбол. Мой прогноз – Кличко нокаутирует Джошуа», - резюмировал Копцев.Поединок Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Джошуа, а также вакантные титулы WBA Super и IBO.